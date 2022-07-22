В США заявили о необходимости поставок российской нефти на мировые рынки

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США и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

— Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен, — отметила она.

Также Нуланд добавила, что необходимо сделать ограничение предельной цены на российскую нефть таким, чтобы ограничить прибыль с продажи черного золота для России, но при этом сохранить для нее стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки, пишет РИА Новости.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, чем планируют заменить российский газ европейские страны. По его словам, полностью отказаться от российского газа Европа не сможет, поскольку заменить такие объемы в короткие сроки невозможно. При этом европейские страны готовятся к тому, чтобы заменять газ другими источниками генерации, использование которых ранее активно сокращалось в связи с экологией: нефтью, углем, атомной энергией.