Автомобиль столкнулся с грузовиком на 52-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 52-й километр Карта всех событий

Автомобиль врезался в стоящий грузовик на внешней стороне 52-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел после развязки со Сколковским шоссе. Движение транспорта было затруднено.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека.

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Еще одно ДТП произошло в центре Москвы. Уточняется, что на внутренней стороне Садового кольца около дома 26 на улице Земляной Вал автомобиль столкнулся с велосипедистом.