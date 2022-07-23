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«Все мои половины на месте»: Барановская прокомментировала слухи о романе с Лепсом

Георгий Соланович
Общество
«Все мои половины на месте»: Барановская прокомментировала слухи о романе с Лепсом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В конце 2021 года российский певец Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. Вслед за этим в Сети появились сообщения о том, что артист завел роман с телеведущей Юлией Барановской, однако та опровергла эту информацию.

— Вот где моя вторая половина? Вот одна здесь и вторая здесь. Все мои половины на месте. Считаю, что каждый человек целостный сам по себе. На вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно: нет, — цитирует Барановскую Тeleprogramma.pro.

До этого телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой. Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант. Телеведущая предложила рассказать тайну об отношениях Лепса Урганту на ушко, однако секрет не удалось утаить от зрителей, так как имя спутницы Лепса Собчак назвала с включенным микрофоном. По ее словам, музыкант состоит в отношениях с ведущей Юлией Барановской.

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