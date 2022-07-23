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В Совфеде спрогнозировали возврат к прежнему курсу рубля до конца года

Георгий Соланович
Экономика
В Совфеде спрогнозировали возврат к прежнему курсу рубля до конца года
Фото: Вечерняя Москва

Центральный Банк России до конца года может понизить ключевую ставку до пяти процентов, вследствие чего рубль вернется к докризисному курсу в 70-80 рублей за евро. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов в субботу, 23 июля.

— Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов, — заявил Абрамов.

По его словам, такое решение необходимо для обеспечения доступности кредитов для населения и промышленных предприятий. Без понижения ключевой ставки экономика РФ развиваться не будет и «снова попадет в зависимость».

Вслед за снижением ключевой ставки, считает Абрамов, курс рубля начнет расти, передает РИА Новости.

Центральный Банк России 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до восьми процентов годовых. Снижение ключевой ставки связано с низкими темпами прироста цен на товары, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2022 году покажет снижение от 12 до 15 процентов, в 2023 году — от пяти до семи процентов, а к значению в четыре процента вернется через два года.

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