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ЦБ снизил ключевую ставку до 8 процентов годовых

Георгий Соланович
Общество
ЦБ снизил ключевую ставку до 8 процентов годовых
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до восьми процентов годовых. Соответствующее решение принял совет директоров регулятора в пятницу, 22 июля.

— Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, — отмечается в сообщении ЦБ.

Снижение ключевой ставки связано с низкими темпами прироста цен на товары, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Кроме того, инфляционные ожидания населения и бизнеса уменьшились до уровня весны 2021 года, а снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2022 году покажет снижение от 12 до 15 процентов, в 2023 году — от пяти до семи процентов, а к значению в четыре процента вернется через два года.

До этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал равновесный курс рубля на ближайшие месяцы. По его словам, при сохранении имеющихся параметров валютного рынка факторов, играющих в пользу укрепления рубля, больше, чем факторов, выступающих за его ослабление. Основной причиной укрепления рубля по-прежнему остается превышение объема поступаемой в страну валюты над спросом на нее.

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