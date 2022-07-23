Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» создали более 400 новых рабочих мест в первом квартале этого года

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В первом квартале текущего года компании-резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» создали свыше 400 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 23 июля.

— В 2022 году количество сотрудников компаний-резидентов столичной особой экономической зоны превысило 8,5 тысячи человек. За первый квартал этого года на таких предприятиях появилось более 400 дополнительных рабочих мест. Это почти в 2,5 раза больше аналогичного периода 2021 года, когда в ОЭЗ Москвы было создано 152 новых рабочих места, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на территории технополиса работает более 12 тысяч человек. При этом почти половина из них занята на предприятиях, выпускающих микроэлектронику. Еще около 3,2 тысячи — в компаниях, развивающих медицинские технологии и фармацевтику, ИТ-отрасли и кластере высокотехнологичных производств.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что в первом квартале этого года больше всего новых рабочих мест создал кластер микроэлектроники и робототехники. Так, число сотрудников на 32 предприятиях выросло почти на 200 человек.

Также 650 новых рабочих мест появится благодаря появлению индустриального кластера в Новой Москве. Отмечается, что он будет включать в себя четыре завода по производству стройматериалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров.