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Бесплатные курсы иностранных языков проведут в парках Москвы

Георгий Соланович
Город
Бесплатные курсы иностранных языков проведут в парках Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бесплатные уроки по изучению английского, испанского, немецкого, китайского языков и иврита пройдут в шести парках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 23 июля.

Проводить занятия будут преподаватели языковых школ. Курсы рассчитаны как на взрослых, так и на детей, при этом присоединиться к изучению можно в любой момент.

Так, в парке «Ангарские пруды», в парке имени Лужкова и в Таганском парке пройдут занятия по изучению английского языка для детей.

Основам китайского языка будут обучать в Воронцовском парке, а преподавать иврит — в Саду имени Баумана.

— Узнать больше об испанской культуре и пообщаться с носителем языка взрослые и дети в возрасте от 4 до 10 лет смогут в саду «Эрмитаж», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На лето парки столицы подготовили для горожан большую культурную программу. Так, например, в парке «Останкино», парке Дружбы, Лианозовском и Воронцовском парках, в «Кузьминках», Измайловском парке, в Парке Горького и парке «Ангарские пруды», а также музее-заповеднике «Царицыно» работают лодочные станции, где горожане могут взять напрокат лодки и катамараны.

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