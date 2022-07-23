Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

ДТП с участием четырех машин произошло на Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей в сторону области. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 23 июля.

— На Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей при движении в сторону области столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

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В дептрансе добавили, что на данный момент движение осуществляется по одной полосе из трех. Столичным водителям посоветовали при возможности выбирать пути объезда.

Позднее появилась информация, что движение автомобилей осуществляется по двум полосам из трех.

До этого сообщалось, что автомобиль врезался в стоявший грузовик на внешней стороне 52-го километра МКАД. Инцидент произошел 22 июля в районе развязки со Сколковским шоссе. Движение транспорта было затруднено.