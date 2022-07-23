Владимир Ефимов: Предприниматели более 600 тысяч раз обратились за услугами в имущественно-земельной сфере

Фото: Пресс-служба

За полгода предприниматели более 686 тысяч раз воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичным предпринимателям доступно 34 услуги и сервиса в земельно-имущественной сфере. Все из них можно получить дистанционно на портале mos.ru. С начала года городу поступило более 686 тысяч обращений от представителей бизнеса, более 99 процентов заявлений было подано онлайн, — сказал он.

Заммэра отметил, что наиболее популярными среди предпринимателей стали сервисы «Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету по договору аренды» и «Предоставление информации по финансово-лицевым счетам арендаторов земельных участков», на них пришлось 96 процентов от всех обращений.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что большим спросом пользуется еще один сервис для бизнеса — «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации». По его словам, немало предпринимателей обращаются напрямую в департамент для заключения различных договоров или дополнительных соглашений к ним, получения в аренду земли, ее выкупа и по многим другим вопросам.

До этого Ефимов рассказал, что город заключил с компанией «Крост» договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Компании предстоит возвести завод по производству архитектурного бетона.