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Автоэксперт Моржаретто рассказал, на сколько хватит запасов иномарок в России

Георгий Соланович
Общество
Автоэксперт Моржаретто рассказал, на сколько хватит запасов иномарок в России
Фото: depositphotos

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на период от трех месяцев до полугода. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Это факт, который остается фактом: на сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3–6 месяцев. Мы остались без тех авто, к которым привыкли, — заявил Моржаретто.

Он напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний прекратили свою работу, зарубежные автомобили почти не поставляются в РФ.

Тем не менее позиции иностранных производителей активно замещает Китай, а в Калининграде свою работу продолжает корейская автокомпания, цитирует Моржаретто РИА Новости.

В России также наблюдаются проблемы с ремонтом иномарок по гарантии из-за того, что иностранные производители остановили поставки запчастей. В Союзе потребителей предложили решение: обязать производителей выкупать неисправные машины по рыночной цене на момент возврата. «Вечерняя Москва» разобралась в ситуации и попросила автоэкспертов оценить предложенную меру.

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