Деньги или машина? Решит ли выкуп неисправных иномарок проблему гарантийного ремонта

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В России наблюдаются проблемы с ремонтом иномарок по гарантии из-за того, что иностранные производители остановили поставки запчастей. В Союзе потребителей предложили решение — обязать производителей выкупать неисправные машины по рыночной цене на момент возврата. «Вечерняя Москва» разобралась в ситуации и попросила автоэкспертов оценить предложенную меру.

На фоне геополитического кризиса многие западные автопроизводители объявили о приостановке своей деятельности в России. Среди них — Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen и другие. Поставки запчастей на машины этих марок прекратились, что постепенно сделало недоступным их ремонт по гарантии. В апреле в страну разрешили ввозить комплектующие через параллельный импорт. Однако это существенно не улучшило ситуацию.

Еще одно решение проблемы предложили в Союзе потребителей, сообщают «Известия». Схема выглядит так: автопроизводители, которые не могут осуществить гарантийный ремонт, должны будут выкупить неисправные машины обратно у потребителей по текущей рыночной цене. Предполагается, что посредником выступит дилер, который получит средства от производителя и выплатит их покупателю.

Опрошенные «ВМ» автоэксперты подчеркивают: проблема с ремонтом по гарантии действительно есть, но предложенная мера лечит симптом, а не болезнь. Так, получив назад деньги, потребитель не сможет купить на них аналогичный автомобиль из-за произошедшего с конца февраля роста цен.

— Допустим, человек купил машину за два миллиона рублей. Потом что-то в ней сломалось, и компания не смогла починить ее по гарантии в установленный срок — покупателю возвращают обратно эти два миллиона. Но сейчас машина аналогичного класса стоит уже 3,5 миллиона. Выиграет ли от этого потребитель? — задается вопросом автоэксперт Петр Баканов.

Таким образом, в некоторых случаях автолюбитель лишится машины, но останется с деньгами, с помощью которых не сможет удовлетворить свою потребность.

— Людям нужна машина, а не деньги. Они эти деньги и так заплатили за авто. Они хотят ездить на нем, а не на банкнотах, — добавляет Баканов.

Негативно мера может сказаться и на дилерах, считает автоэксперт Дмитрий Славнов.

— Что официальный дилер с этими машинами будет делать, когда они у него скопятся? Куча машин на его площадке, денег нет. Что дальше? Официальный дилер банкротится, — поясняет собеседник «ВМ».

В нынешних условиях государство стремится оказывать поддержку отечественному автопрому. Одна из мер ­— программа льготного автокредитования, которая стартует уже во второй половине июля. По ней планируют реализовать не менее 50 тысяч машин со скидками от 20 до 35 процентов. О том, как это работает, — в материале «ВМ».