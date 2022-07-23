«Вызов для НАТО»: глава МИД ФРГ прокомментировала совместное фото Эрдогана и Путина

Фото: МИД РФ

Присутствие на совместном фото лидеров России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «просто непостижимо» и является «вызовом» для НАТО. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в субботу, 23 июля.

— То, что президент Турции на этом фото, — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться, — заявила Бербок.

Она также прокомментировала обвинения в адрес Берлина по поводу «вялых» поставок вооружения на Украину. По словам главы немецкого МИД, у ФРГ нет причин «обманывать своих европейских соседей», однако заменить танки «по щелчку пальцев» не представляется возможным, передает РИА Новости.

До этого немецкое издание Die Welt писало, что канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание, которое было дано президенту Украины Владимиру Зеленскому, и существенно сократил поставки тяжелого вооружения Киеву, ограничившись лишь «рациями и запчастями».

Шольц обещал поддерживать Украину экономически, финансово и путем поставок оружия, однако пока что ФРГ направила Киеву только рации, ручные гранаты, детали пулеметов, детонирующие шнуры, пайки и запчасти для бронемашин. В связи с этим в бундестаге нарастает недовольство политикой канцлера.