Москвичам рассказали о Первой градской больнице, отметившей юбилей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 8 Карта всех событий

Голицынская больница, от которой ведет историю одно из ведущих медучреждений в России — Первая градская больница, приняла первых пациентов 220 лет назад. На данный момент клиническая больница (ГКБ) № 1 имени Пирогова является базой для кафедр медицинских вузов и центром разработки инновационных методик диагностики и лечения, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 23 июля.

Медучреждение ежегодно консультирует более 600 тысяч человек, стационар принимает свыше 60 тысяч пациентов, а коллектив больницы насчитывает больше двух тысяч сотрудников. Примечательно, что в клинике зачастую можно встретить целые династии врачей.

Так, например, врач-ревматолог Евгения Шмидт работает в Первой градской больнице с 1980 года. Оба ее родителя также были докторами этой больницы.

— Для меня эта больница родная с детства, и у меня не было вопросов, кем я буду. Я приезжала к родителям на работу, была знакома с их друзьями-врачами. Очень увлекательно было слушать их терапевтические, травматологические и хирургические истории, — заявила Шмидт.

По ее словам, с конца XX века возможности докторов ГКБ № 1 сильно изменились: появились новые методики и оборудование, которые позволяют продлить жизнь пациентам.

Доктор медицинских наук, профессор и сотрудник Первой градской Александр Ракша добавил, что важную роль в лечении людей играют и сами специалисты. В ГКБ № 1, считает Ракша, работают только профессионалы своего дела.

Кандидат медицинских наук Александр Лапченко, заведующий в Первой градской отделением оториноларингологии, подчеркнул, что сейчас в больнице занимаются и отдаленными осложнениями после COVID-19, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ГКБ № 1 имени Пирогова отмечает свое 220-летие.