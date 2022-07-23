Городские службы трижды проведут аэрацию из-за жаркой погоды в Москве

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Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, — отметил Бирюков.

Также он подчеркнул, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт более подвержен пластической деформации. Полив в жаркие дни позволяет ее снизить.

Первую аэрацию в субботу, 23 июля, начали в 11:00. Процедуру повторят в 13:00 и 15:00. Помимо этого, с 21:00 до 06:00 обильно польют деревья, кустарники и цветники, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

На будущей неделе в Московском регионе ожидается преимущественно дождливая погода с температурными показателями, превышающими климатическую норму июля за все годы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москва начиная с понедельника, 25 июля, попадет под действие фронтального раздела, который принесет в столицу дожди и грозы.