«Грозовой шторм»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю июля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается преимущественно дождливая погода с температурными показателями, превышающими климатическую норму июля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, Москва начиная с понедельника, 25 июля, попадет под действие фронтального раздела, который принесет в столицу дожди и грозы:

— Грозовой шторм придет на смену 30-градусной жаре, которую мы наблюдаем в выходные. Такие условия сохранятся в первые два дня новой недели.

Так, по словам специалиста, практически на протяжении ближайших пяти дней в городе ожидаются кратковременные дожди, а местами — грозы, но несильные. Температурный фон при этом будет значительно ниже, чем в выходные дни, когда столбики термометров поднимались до отметки плюс 30 градусов.

— Но показатели опустятся всего на 4–5 позиций, — говорит эксперт, — и практически на протяжении всей недели нас ожидают 25–26 градусов тепла, что превышает климатическую норму текущего месяца.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что погодные условия будут достаточно комфортными, несмотря на небольшие осадки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что август в России будет спокойным, ровным. Никаких сильных аномалий синоптик пока не прогнозирует.

А врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал «Вечерней Москве», какие заболевания обостряются в жаркую погоду. По его словам, малейший перегрев чреват обострением заболевания или его запуском в головном мозге. Особенно влиянию жары подвержены пожилые люди.