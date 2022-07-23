Первый дом в Троицке расселили в рамках программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Троицк, улица Академика Черенкова, 15 Карта всех событий

В рамках программы реновации в Троицке расселили первый дом на Спортивной улице. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В доме под номером 1 жили около 50 семей. Они получили новые квартиры в корпусах, которые находятся на улице Академика Черенкова (дома 15 и 17).

— В шаговой доступности от новостроек расположены две школы, четыре детских сада, корпус одного из научно-исследовательских институтов Российской академии наук, а также магазины, кафе, салоны красоты, два спортивных комплекса и стадион, — рассказал Левкин.

Также он отметил, что в Троицке начали переезд около 225 семей. Из них 80 процентов получают уведомления о каждом этапе переселения через личный кабинет на mos.ru, по электронной почте и СМС. Помимо этого, они получают сообщения в приложении «Госуслуги Москвы», сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

В столице для москвичей разработают трехмерные туры по районам города, включенным в программу реновации.