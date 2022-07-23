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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым предрешено стать богатыми

Георгий Соланович
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым предрешено стать богатыми
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Астрологи уверены, что «чуйку» на деньги можно объяснить принадлежностью человека к созвездию, под которым он родился. Эксперты по звездам назвали пять знаков зодиака, к представителям которых финансы текут рекой.

Среди прочих астрологи выделили Козерогов. Они умеют экономить, не ввязываться в неприятности и при этом всегда оставаться расчетливыми. Зарплата у представителей этого знака зодиака стабильно высокая.

Девы в свою очередь редко сидят без дела и готовы трудиться сутки напролет для продвижения по карьерной лестнице.

Овны, считают эксперты по звездам, хороши в инвестициях. Они знают, когда и куда вложить пусть даже небольшой капитал для получения приличной прибыли.

Представители такого знака зодиака, как Лев, всегда стремятся занимать руководящие должности и все воспринимают как должное. Они не боятся никаких препятствий на своем пути к богатству.

Весы, по мнению астрологов, отличаются своими интеллектуальными способностями. Они не просто умны, а еще и знают, как монетизировать свой большой ум, передает Пятый канал.

До этого астрологи перечислили три знака зодиака, представителей которых ничто не остановит в намерении завладеть человеком. Эксперты уверены: преградой на их пути не станет даже семья — ни своя, ни избранника.

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