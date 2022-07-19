Названы три знака зодиака, представители которых разрушают свои и чужие семьи

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Астрологи перечислили три знака зодиака, представителей которых ничто не остановит в намерении завладеть человеком. Преградой на их пути не станет даже семья — ни своя, ни избранника.

Представители стихии воздуха Близнецы непостоянны, как ветер, особенно мужчины. Они отличаются импульсивностью, нервозностью и влюбчивостью. Они часто в отношениях или браке находят только минусы, из-за чего стремятся подыскать другой вариант. Представитель этого знака разрушает семью резкими высказываниями в адрес жены и детей. Ища способ «заглушить душевную боль», они отправляются на свидания с другими. Встречая очередной «идеал», этот мужчина без зазрения совести подает на развод. Однако скоро становится ясно, что новая пассия оказалась ничем не лучше предыдущей.

Львы постоянно находятся в поиске новых ощущений, эмоций и чувств. Даже в браке они не перестают смотреть по сторонам. Встретив понравившегося человека, представители этого знака ни перед чем не остановятся, ведь умение добиваться желаемого — их визитная карточка. В порыве страсти они красиво ухаживают за объектом обожания. Часто Львы обманывают и супругу, и новую пассию, представляясь свободным человеком. Запутанная паутина лжи часто и становится причиной краха их браков.

Особенной жестокостью отличаются женщины-Козероги. Заприметив понравившегося мужчину, они готовы на все, чтобы добиться желаемого, в том числе и разорвать нынешние отношения. Часто потом представительницы этого знака еще и обвиняют партнера, что именно его поведение привело к тому, что они отправились искать счастья на стороне. Если же бывший супруг не признает своей вины, то рискует столкнуться с местью. Козероги стремятся всеми силами доказать, что они классные. В любви действует та же схема: представили этого знака должны владеть исключительно лучшим, пишет Life.ru.

Звезда программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова рассказала, что есть знаки зодиака, которых не стоит обижать, так как они жаждут мести, они обязательно затаят обиду и нанесут неожиданный удар.