«Жаждут мести»: названы знаки зодиака, которых лучше не обижать
Звезда программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова рассказала, что есть знаки зодиака, которых не стоит обижать, так как они жаждут мести, они обязательно затаят обиду и нанесут неожиданный удар.
Лидером «отчаянных мстителей» является Скорпион. Представители данного знака известны злопамятностью: они будут мстить даже через годы. Скорпионы хитры и используют сложные схемы, поэтому вычислить их трудно. Обдумывание плана мести для них — это настоящее удовольствие. Скорпион, который вышел на тропу войны, представляет большую опасность. Он хорошо чувствует уязвимые места, поэтому в нужный момент бьет точно в цель. Он способен буквально размазать соперника.
Близнецы — милые и дружелюбные создания, они живут с открытой душой, поэтому у некоторых складывается впечатление, что их можно обижать безнаказанно. Но не стоит недооценивать Близнецов: если вы причините им боль, то они обязательно дождутся случая, чтобы отомстить. Близнец оказывается расчетливым и хитрым стратегом. Близнецы — неуловимые мстители, которые часто привлекают к мести третьих лиц. Они могут раскопать самые страшные тайны о вас и распространить их среди знакомых, чтобы основательно подмочить репутацию.
Тельцы не любят тратить время на месть, но если они обнаружат, а что их подставили, то реакция может быть страшной. В одном человек может быть уверен: его вычеркнут из списка друзей навсегда. Телец постарается разрушить связи обидчика и с другими людьми. Он приложит все усилия, чтобы друзья и знакомые узнали о подлости того, кто их обидел. Даже спустя годы Телец не забывает обид и не дает второго шанса.
Доверчивую и ранимую Рыбу обидеть просто, но сложно предугадать, как она отреагирует. Рыба может надолго затаиться и выжидать момент. В ход пойдут не только сплетни и наговоры, но и жалобы в разные инстанции. Чтобы отомстить, Рыбы могут задействовать влиятельных друзей и не упустят возможность в красках рассказать подробности общим знакомым.
Стрельцы — не самый коварный знак, но они способны долго помнить обиды. Месть всегда будет неожиданной — Стрелец разыграет заранее продуманный план. Даже если такой возможности не представится, то он найдет множество способов доставить неприятности обидчику. Например, перекроет кислород в каком-то важном деле или использует связи, чтобы разрушить карьеру, сообщает StarHit.
Названы знаки зодиака с самой мощной интуицией. Звезды способны не только определить характер человека, но и наградить его скрытыми качествами и чертами, которые помогают ему по жизни. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», представители каких знаков зодиака обладают самой мощной интуицией.