«Жаждут мести»: названы знаки зодиака, которых лучше не обижать

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Звезда программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова рассказала, что есть знаки зодиака, которых не стоит обижать, так как они жаждут мести, они обязательно затаят обиду и нанесут неожиданный удар.

Лидером «отчаянных мстителей» является Скорпион. Представители данного знака известны злопамятностью: они будут мстить даже через годы. Скорпионы хитры и используют сложные схемы, поэтому вычислить их трудно. Обдумывание плана мести для них — это настоящее удовольствие. Скорпион, который вышел на тропу войны, представляет большую опасность. Он хорошо чувствует уязвимые места, поэтому в нужный момент бьет точно в цель. Он способен буквально размазать соперника.

Близнецы — милые и дружелюбные создания, они живут с открытой душой, поэтому у некоторых складывается впечатление, что их можно обижать безнаказанно. Но не стоит недооценивать Близнецов: если вы причините им боль, то они обязательно дождутся случая, чтобы отомстить. Близнец оказывается расчетливым и хитрым стратегом. Близнецы — неуловимые мстители, которые часто привлекают к мести третьих лиц. Они могут раскопать самые страшные тайны о вас и распространить их среди знакомых, чтобы основательно подмочить репутацию.

Тельцы не любят тратить время на месть, но если они обнаружат, а что их подставили, то реакция может быть страшной. В одном человек может быть уверен: его вычеркнут из списка друзей навсегда. Телец постарается разрушить связи обидчика и с другими людьми. Он приложит все усилия, чтобы друзья и знакомые узнали о подлости того, кто их обидел. Даже спустя годы Телец не забывает обид и не дает второго шанса.

Доверчивую и ранимую Рыбу обидеть просто, но сложно предугадать, как она отреагирует. Рыба может надолго затаиться и выжидать момент. В ход пойдут не только сплетни и наговоры, но и жалобы в разные инстанции. Чтобы отомстить, Рыбы могут задействовать влиятельных друзей и не упустят возможность в красках рассказать подробности общим знакомым.

Стрельцы — не самый коварный знак, но они способны долго помнить обиды. Месть всегда будет неожиданной — Стрелец разыграет заранее продуманный план. Даже если такой возможности не представится, то он найдет множество способов доставить неприятности обидчику. Например, перекроет кислород в каком-то важном деле или использует связи, чтобы разрушить карьеру, сообщает StarHit.

Названы знаки зодиака с самой мощной интуицией. Звезды способны не только определить характер человека, но и наградить его скрытыми качествами и чертами, которые помогают ему по жизни. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», представители каких знаков зодиака обладают самой мощной интуицией.