Невролог назвала неочевидный фактор развития аутоиммунных заболеваний у детей

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Чрезмерное применение антибактериальных средств при уборке дома повышает риски возникновения аутоиммунных заболеваний у детей. Об этом заявила заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина.

— Таким образом мы лишаем себя контакта с некоторыми патогенами в малых количествах, влияем на свою микрофолору, микрофлору кишечника. С кишечника запускаются процессы, в том числе нейродегенеративные, — пояснила эксперт.

По словам специалиста, в таких случаях чаще всего у детей может случиться рассеянный склероз. Таким образом, чрезмерная забота и опека матерей может стоить ребенку здоровья, сообщает Пятый канал.

Врач-гематолог Елена Мачнева рассказала, по каким симптомам можно заподозрить развитие лейкоза у ребенка. По словам эксперта, проявления лейкоза многочисленны и не всегда специфичны.

Кроме того, существует множество различных видов такой патологии, которые отличаются совершенно различными проявлениями, особенно в начале заболевания. При этом врач отметила, что стоит обратить внимание на такие симптомы, как кровотечения, анемия (проявляется бледностью, слабостью, сердцебиением).