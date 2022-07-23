Андрей Бочкарев: Почти 7,5 миллиона «квадратов» жилья проектируется и строится в Москве по реновации

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По программе реновации в столице проектируется и строится 406 домов общей жилой площадью почти 7,5 миллиона квадратных метров. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице продолжается активная реализация программы реновации жилья. К настоящему времени уже построены и введены в эксплуатацию 202 дома общей жилой площадью свыше 2,6 миллиона квадратных метров, из них 185 — переданы под заселение, — сказал представитель мэрии.

Он напомнил, что программа реновации нацелена на обновление жилого фонда и переселение москвичей в комфортные новостройки. Так, в настоящее время в Москве, по словам Бочкарева, уже демонтировано 110 старых домов.

При этом темпы реализации программы продолжают расти. Уже 63,8 тысячи москвичей отпраздновали новоселье, еще более 24 тысяч участников программы сейчас находятся в процессе переезда.

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко добавил, что соответствие жилья, передаваемого под заселение, утвержденным стандартам программы находится на постоянном контроле.

23 июля в рамках программы реновации в Троицке расселили первый дом на Спортивной улице. В доме под номером 1 жили около 50 семей — они получили новые квартиры в корпусах, которые находятся на улице Академика Черенкова (дома 15 и 17).