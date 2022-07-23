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Врач Вечорко назвал наиболее эффективную вакцину от COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач Вечорко назвал наиболее эффективную вакцину от COVID-19
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Защититься от коронавируса поможет прививка или ревакцинация. Об этом заявил главный врач московской ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко в субботу, 23 июля.

По его словам, согласно недавнему исследованию, лучший уровень защиты от поражения легких при COVID-19 показала вакцина «Спутник Лайт». Ее эффективность составила 74 процента.

Второе место заняла вакцина «Спутник V» c бустерной прививкой с показателем 71 процент. Чуть менее эффективными в этом отношении зарекомендовали себя вакцины «Спутник V» без бустера (56 процентов) и «КовиВак» (46 процентов).

Хуже всего защищает легкие при СOVID-19 «ЭпиВакКорона» (2 процента), добавил он. Врач отметил, что по всей территории России последние несколько недель Роспотребнадзор фиксирует увеличение числа пациентов с коронавирусом. Так, в стране преимущественно циркулируют разновидности «омикрона» ВА.4 и ВА.5, которые вызывают заболевание в легкой форме.

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При этом недавно в России выявили первые случаи заражения новым, более заразным подштаммом «омикрона» — «кентавром», написал Вечорко в Telegram-канале. В сезон отпусков и путешествий врач настоятельно рекомендовал защитить себя и близких при помощи вакцинации или ревакцинации.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.

Вакцинация Коронавирус Валерий Вечорко
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