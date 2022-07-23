Продажу дополнительных билетов запустили на поезд из Москвы в Крым

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Около десяти тысяч билетов поступили в продажу на двухэтажный поезд № 163/164, курсирующий между Москвой и Феодосией. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» в субботу, 23 июля.

— Билеты в купейные вагоны появились на даты: 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября отправлением из Москвы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что поезд, состоящий из двухэтажных купейных вагонов и СВ, курсирует один раз в три дня. Он чередуется с одноэтажным поездом № 161/162.

При этом в ближайшее время начнется старт продаж билетов на 22, 25, 28, 31 июля. Кроме того, можно будет приобрести билеты на 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа и на 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 сентября отправлением из Феодосии, отмечается в Telegram-канале перевозчика.

Также 30–31 июля будут доступны дополнительные рейсы скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Ярославлем в связи с повышенным спросом на данное направление. Поезда будут курсировать пятивагонными составами в комплектации «Премиум», а для маломобильных пассажиров будут предусмотрены специальные места с необходимыми креплениями.