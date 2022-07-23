«Временный форс-мажор»: IMAX приостановила деятельность в России

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Компания IMAX, чью систему используют кинотеатры по всей планете, приостановила работу в России, но не ушла окончательно. Об этом сообщил владелец киносети «Синема 5», председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в субботу, 23 июля.

— Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России. Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора, — сказал предприниматель.

Он отметил, что это единственное официальное письмо, которое он видел от организации. Активное противодействие продолжению действия контракта свидетельствует, что они «не знают, что делать, либо думают, что это временно», цитирует Воронкова РИА Новости.

Аналитики CloudPayments в июне-июле этого года зафиксировали падение онлайн-спроса на билеты в кинотеатры на 34 процента. В условиях репертуарного дефицита в России на фоне санкций число закрытых кинотеатров к осени может составить 70 процентов.