Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Временный форс-мажор»: IMAX приостановила деятельность в России

Антон Махов
Экономика
«Временный форс-мажор»: IMAX приостановила деятельность в России
Фото: JAH2k / CC BY-SA 4.0

Компания IMAX, чью систему используют кинотеатры по всей планете, приостановила работу в России, но не ушла окончательно. Об этом сообщил владелец киносети «Синема 5», председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в субботу, 23 июля.

— Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России. Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора, — сказал предприниматель.

Он отметил, что это единственное официальное письмо, которое он видел от организации. Активное противодействие продолжению действия контракта свидетельствует, что они «не знают, что делать, либо думают, что это временно», цитирует Воронкова РИА Новости.

Аналитики CloudPayments в июне-июле этого года зафиксировали падение онлайн-спроса на билеты в кинотеатры на 34 процента. В условиях репертуарного дефицита в России на фоне санкций число закрытых кинотеатров к осени может составить 70 процентов.

Бизнес Россия Кинотеатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте