Аналитики заявили, что к осени в России могут закрыться 70 процентов кинотеатров

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Аналитики CloudPayments в июне-июле этого года зафиксировали падение онлайн-спроса на билеты в кинотеатры на 34 процента. В условиях репертуарного дефицита в России на фоне санкций, число закрытых кинотеатров к осени может составить 70 процентов. Такой прогноз дали опрошенные ТАСС эксперты.

По данным ресурса «Чек индекс», объем продаж в денежном выражении в июне был ниже уровня 2021 года на 43 процента, в первой половине июля — на 35 процентов.

Средненедельное падение выручки кинотеатров на сегодняшний день составляет 70 процентов, сообщил член ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов.

— Большую часть 70-80 процентов валовой выручки кинотеатров давали блокбастеры. Мы как никогда нуждаемся в поддержке. У кинотеатров небольшая рентабельность, а российские фильмы занимали только 10-15 процентов. Хочется, чтобы российское кино было зрительским. Кинотеатры показывают фестивальное кино, а нужно такое, которое может зарабатывать деньги. Мы ждем глобальную поддержку правительства, в том числе региональных властей, — пояснил он.

Эксперт сказал, что кинотеатрам могут помочь снижение аренды, налогов и субсидии, направленные на сохранение рабочих мест.

Малахов отметил, чтобы российское кино смогло «вытащить» кинотеатры, оно должно быть интересным и зрелищным. Должны появиться в большом количестве отечественные «Холопы» (лента в прокате собрала около трех миллиардов рублей). Но до этого момента кинотеатры могут не дожить — к осени 70 процентов из них могут закрыться, считает эксперт.

Глава российского представительства корпорации Comscore, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев тоже отметил, что российских фильмов очень мало для того, чтобы кинотеатры могли оставаться на плаву.

— Мы видим более 35 процентов закрытых залов, часть из которых могут открыться, а часть не откроется вообще. Решить вопрос нехватки контента можно только регламентацией со стороны государства бездоговорного использования прав на использование контента ушедших с российского рынка компаний. Качественного российского контента категорически недостаточно, чтобы покрыть нехватку репертуара. Аудитория идет на них крайне слабо. Они соскучились по масштабному голливудскому кино, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что необходима декриминализация статей Уголовного и Гражданского Кодекса, которые в рамках действующего законодательства предполагают большие финансовые наказания и лишение свободы за показ контента без прокатного удостоверения.

4 июля спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил организовать параллельный прокат зарубежных фильмов в России. Он отметил, что для оптимального заполнения кинотеатров в России необходимо снимать как минимум 200–250 фильмов в год.