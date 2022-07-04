Швыдкой предложил организовать параллельный прокат зарубежных фильмов в России

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил организовать параллельный прокат зарубежных фильмов по образцу параллельного импорта.

— Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов, — сказал чиновник.

Он также отметил, что для оптимального заполнения кинотеатров в России необходимо снимать как минимум 200–250 фильмов в год. В настоящее время производится около 100 картин в год, говорится в Telegram-канале РБК.

6 мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. В общей сложности в списке насчитывается 96 позиций. В нем можно найти медицинские и музыкальные инструменты, часы Apple, игровые приставки Xbox и косметические товары.

Популярность отечественных онлайн-кинотеатров выросла после ухода зарубежных стриминговых платформ, в числе которых Netflix. Жители страны стали чаще смотреть кино дома и выбирать российские аналоги зарубежных сервисов.

Исследование проводилось на основе анализа трат клиентов кредитной организации на стриминговые платформы для кинолент и сериалов за период с января по май 2022 года и сравнения с аналогичным периодом прошлого года.