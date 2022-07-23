«Бабушка за все заплатила»: Пресняков пожаловался на предвзятое отношение из-за Пугачевой

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Никита Пресняков, внук артистки Аллы Пугачевой, объяснил успех своей рок-группы Multiverse заслугами коллектива, а не наличием звездной родни.

— А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: «Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!» — сказал он.

Он отметил, что если бы он был обычным человеком из глубинки, ситуация была бы другой. Пресняков, по его словам, получал бы комплименты, как другие музыканты того же жанра, ведь участники его группы «повернуты на качестве».

Пресняков заключил, что слушатели приходят к нему на концерты не из-за того, что он «чей-то родственник», а потому что их «вкачало музло, которое мы писали сами у себя дома, а не в дорогих студиях», передает StarHit.

В мае Пресняков ответил на слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Он заверил, что эти домыслы — неправда.

Певец посоветовал не верить всему, что показывают «на сомнительных каналах», когда «некий голос за кадром» озвучивает непроверенную информацию.