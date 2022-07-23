Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Бабушка за все заплатила»: Пресняков пожаловался на предвзятое отношение из-за Пугачевой

Анастасия Колоскова
Общество
«Бабушка за все заплатила»: Пресняков пожаловался на предвзятое отношение из-за Пугачевой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Никита Пресняков, внук артистки Аллы Пугачевой, объяснил успех своей рок-группы Multiverse заслугами коллектива, а не наличием звездной родни.

— А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: «Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!» — сказал он.

Он отметил, что если бы он был обычным человеком из глубинки, ситуация была бы другой. Пресняков, по его словам, получал бы комплименты, как другие музыканты того же жанра, ведь участники его группы «повернуты на качестве».

Пресняков заключил, что слушатели приходят к нему на концерты не из-за того, что он «чей-то родственник», а потому что их «вкачало музло, которое мы писали сами у себя дома, а не в дорогих студиях», передает StarHit.

В мае Пресняков ответил на слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Он заверил, что эти домыслы — неправда.

Певец посоветовал не верить всему, что показывают «на сомнительных каналах», когда «некий голос за кадром» озвучивает непроверенную информацию.

Шоу-бизнес Алла Пугачева Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте