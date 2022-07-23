Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

День открытых дверей прошел в электробусном парке «Красная Пахра»

Анастасия Колоскова
Город
День открытых дверей прошел в электробусном парке «Красная Пахра»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра Карта всех событий

Более 1,3 тысячи человек посетили электробусный парк «Красная Пахра» в день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.

— Мы видим интерес жителей к работе в московском транспорте — день открытых дверей в парке посетили более 1,3 тысячи человек, порядка 100 из них обратились по вопросу трудоустройства. Рады приветствовать новых коллег, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он пояснил, что новый электробусный парк позволит создать 1,6 тысячи рабочих мест. Там созданы комфортные условия работы: есть вместительная столовая, а также комнаты отдыха и раздевалки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

11 июля Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет электробусный парк «Красная Пахра» в Троицком административном округе. Так, объект предназначен для хранения, технической эксплуатации и ремонта электробусов большого класса. При этом парк способен обслуживать дизельные автобусы большой вместимости.

Транспорт Максим Ликсутов Троицкий административный округ (ТАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте