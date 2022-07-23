День открытых дверей прошел в электробусном парке «Красная Пахра»

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Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра Карта всех событий

Более 1,3 тысячи человек посетили электробусный парк «Красная Пахра» в день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.

— Мы видим интерес жителей к работе в московском транспорте — день открытых дверей в парке посетили более 1,3 тысячи человек, порядка 100 из них обратились по вопросу трудоустройства. Рады приветствовать новых коллег, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он пояснил, что новый электробусный парк позволит создать 1,6 тысячи рабочих мест. Там созданы комфортные условия работы: есть вместительная столовая, а также комнаты отдыха и раздевалки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

11 июля Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет электробусный парк «Красная Пахра» в Троицком административном округе. Так, объект предназначен для хранения, технической эксплуатации и ремонта электробусов большого класса. При этом парк способен обслуживать дизельные автобусы большой вместимости.