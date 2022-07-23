Мальчик получил травмы из-за попадания под газонокосилку в Подмосковье

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Следователи в подмосковном Чехове устанавливают обстоятельства травмирования пятилетнего ребенка, который попал под газонокосилку во дворе частного дома. Об этом в субботу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

— По предварительной информации, на территории частного дома, расположенного в деревне Стремилово, брат пострадавшего косил траву, используя газонокосилку. Ребенок бежал рядом и, споткнувшись, упал, после чего попал под механизм газонокосилки, — сказала представитель ведомства.

Уточняется, что получившего травмы мальчика доставили в больницу. По данному факту была организована доследственная проверка, по результатам которой будет приятно процессуальное решение.

21 июля в Подмосковье маленькая девочка попала в реанимацию после того, как на нее напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Инцидент произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево, где гуляла компания ребятишек.

Агрессивное животное напало на одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.