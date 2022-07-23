Собянин: Соревнования по вейксерфингу прошли в акватории Северного речного вокзала

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Международные соревнования по вейксерфингу состоялись в акватории Северного речного вокзала. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В акватории Северного речного вокзала прошли международные соревнования по вейксерфингу — катанию на доске по волнам за катером. В соревнованиях приняли участие 70 райдеров из России и Белоруссии, — сказал глава города.

Он добавил, что для зрителей был устроен праздник на берегу. Они могли научиться управлять серфскейтом — разновидностью классического скейта, а дети могли принять участие в творческих мастер-классах, написал Собянин в Telegram-канале.

Сразу две выставки, посвященные популярному летнему виду спорта — вейксерфингу, открылись в метро Москвы. Так, на станции «Воробьевы горы» пассажиры могут посмотреть на гидрокостюмы, доски и жилеты, а также на уникальные награды и майки участников соревнований.

Экспозиция на этой станции, как уточняется, закроется 28 июля. На станции «Выставочная» представлены фотографии с соревнований по вейксерфингу в России.