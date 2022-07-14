Две выставки о вейксерфинге открылись в московском метро

Фото: t.me/temnikova_yuliya

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Сразу две выставки, посвященные популярному летнему виду спорта вейксерфингу, открылись в метро Москвы. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила руководитель блока PR и маркетинга столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Юлия Темникова.

— Все участники выставки — действующие спортсмены и многократные победители международных и российских соревнований, — рассказала она.

Так, на станции «Воробьевы горы» пассажиры могут посмотреть на гидрокостюмы, доски и жилеты, а так же уникальные награды и майки участников соревнований. Экспозиция на этой станции, как уточняется, закроется 28 июля.

На станции «Выставочная» представлены фотографии с соревнований по вейксерфингу в России. Там выставка пройдет до 26 июля, написала Темникова в Telegram-канале.

Фестиваль «Маяковский Fest 2022», посвященный 129-летию со дня рождения одного из самых запоминающихся поэтов XX века, пройдет на ВДНХ. Он будет длиться с 19 по 24 июля на площадках выставки.

Гости смогут посетить узнать много интересных фактов о жизни и творчестве Владимира Маяковского, посмотреть фильм с поэтом в главной роли и вспомнить его лучшие стихотворения. А юных посетителей ждет увлекательная интерактивная игра, знакомящая с поэзией Серебряного века.