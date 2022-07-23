«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче второго тура РПЛ

Фото: Telegram / ФК Спартак-Москва

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче второго тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:1.

Гости отличились мячами Романа Зобнина (30-я и 52-я минуты), Квинси Промеса (46-я), а также Виктора Мозеса (83-я). Хозяева ответили единственным мячом Эдуарда Сперцяна (60-я, пенальти).

Таким образом, красно-белые одержали первую победу под руководством Гильермо Абаскаля. «Спартак» занял второе место в таблице РПЛ с четырьмя очками, а «Краснодар» расположился на 12-й строчке с одним баллом.

В следующем туре «Спартак» 31 июля примет «Оренбург». «Краснодар» сыграет в гостях 29 июля с екатеринбургским «Уралом».

16 июля грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью со счетом 1:1 со «Спартаком» в матче первого тура РПЛ. Встреча состоялась на стадионе в столице Чеченской Республики.

Единственный мяч у хозяев поля забил Артем Тимофеев в добавленное к первому тайму время. В составе красно-белых гол забил крайний защитник Виктор Мозес, отыгравшись на 83-й минуте.