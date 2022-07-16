«Ахмат» и «Спартак» разошлись миром в матче 1-го тура РПЛ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью со счетом 1:1 со столичным «Спартаком» в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе в столице Чеченской республики.

Единственный мяч у хозяев поля забил Артем Тимофеев в добавленное к первому тайму время. В составе «красно-белых» гол забил крайний защитник Виктор Мозес, отыгравшись на 83-й минуте.

На 41-й минуте польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус, который проводил дебютный матч за команду в РПЛ, получил желтую карточку за толчок соперника, а спустя несколько секунд заработал удаление за неспортивное поведение на поле.

Кроме Рыбуса за столичную команду в РПЛ провел 26-летний хавбек Антон Зиньковский, перебравшийся в «Спартак» из «Крыльев Советов». Московский клуб провел первый матч в РПЛ под руководством испанского наставника Гильермо Абаскаля.

«Красно-белые» не проигрывают грозненскому клубу в высшей лиге с 16 сентября 2018 года, тогда «красно-белые» на собственном поле уступили со счетом 1:2. После этого москвичи одержали шесть побед, две игры завершились вничью.

Накануне столичный ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в матче первого тура чемпионата России по футболу (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0.