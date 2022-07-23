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Пешеход погиб в результате ДТП в Новой Москве

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пешеход погиб в результате ДТП в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Прокшино Карта всех событий

Авария со смертельным исходом произошла недалеко от станции метро «Прокшино» в ТиНАО. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливается личность погибшего. По факту ДТП проводится проверка, — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, примерно в 21:30 по адресу Проектируемый проезд, 7029, водитель самосвала сбил мужчину, который шел по второй полосе от края проезжей части. От полученных травм тот скончался на месте: уточняется, что погибшему на вид около 40 лет.

23 июля крупное ДТП с пострадавшими произошло на Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей. Там водитель «Газели» нарушил дистанцию и врезался сначала в автомобиль марки «Дэу Матиз», а затем — в «Фольксваген».

От удара «Дэу» продолжил движение и столкнулся с БМВ. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Дэу», а также 14-летняя пассажирка «Фольксвагена».

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