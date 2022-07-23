Три человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В результате ДТП на Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей в сторону области пострадали три человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Прокуратуры Юго-Восточного административного округа в субботу, 23 июля.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром этого же дня. Водитель «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался сначала в автомобиль марки «Дэу Матиз», а затем — в авто марки «Фольксваген». От удара «Дэу» продолжил движение и столкнулся с «БМВ».

— В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Дэу», а также 14-летняя пассажирка «Фольксваген». Все пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

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Прокуратура ЮВАО взяла под свой контроль установление всех обстоятельств происшествия.

Движение транспорта после аварии было полностью восстановлено.