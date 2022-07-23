Движение на Волгоградском проспекте восстановили после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Движение транспорта на Волгоградском проспекте в сторону области восстановили после ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 23 июля.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого на Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей произошло ДТП с участием четырех машин. Движение осуществлялось по одной полосе из трех. Позднее появилась информация, что вторую полосу также освободили для проезда машин.

Кроме того, стало известно, что автомобиль врезался в стоявший грузовик на внешней стороне 52-го километра МКАД. Инцидент произошел 22 июля в районе развязки со Сколковским шоссе. Движение транспорта было затруднено.