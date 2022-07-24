В «Зеленоградском» поселился краснокнижный зуек

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эксперты Мосприроды на территории комплексного заказника «Зеленоградский» обнаружили редкого малого зуйка. Птица поселилась неподалеку от реки Ржавки, ранее представителей этого краснокнижного вида замечали недалеко от Большого Городского пруда. Малого зуйка из рода куликов также иногда называют малым галстучником, он внесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.

У птицы очень примечательная внешность: желтый ободок вокруг больших черных глаз, широкая полоска поперек темени, короткий черный клюв, темное оперение, похожее на галстук, на зобу, а также стройные лапки желтоватого цвета. Этот вид куликов обитает на песчаных берегах водоемов, пишет портал mos.ru.

В воздухе малый зуек развивает большую скорость, взмахи его крыльев резкие и четкие. Птица питается ракообразными, моллюсками и различными насекомыми. На берегу рек, озер и прудов она может поживиться личинками, ракушками и червями.

Накануне жители столицы зафиксировали в доме, расположенном рядом с Кутузовским проспектом, пустельгу. Птица занесена в Красную книгу Москвы.