Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В «Зеленоградском» поселился краснокнижный зуек

Егор Провоторов
Город
В «Зеленоградском» поселился краснокнижный зуек
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эксперты Мосприроды на территории комплексного заказника «Зеленоградский» обнаружили редкого малого зуйка. Птица поселилась неподалеку от реки Ржавки, ранее представителей этого краснокнижного вида замечали недалеко от Большого Городского пруда. Малого зуйка из рода куликов также иногда называют малым галстучником, он внесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.

У птицы очень примечательная внешность: желтый ободок вокруг больших черных глаз, широкая полоска поперек темени, короткий черный клюв, темное оперение, похожее на галстук, на зобу, а также стройные лапки желтоватого цвета. Этот вид куликов обитает на песчаных берегах водоемов, пишет портал mos.ru.

В воздухе малый зуек развивает большую скорость, взмахи его крыльев резкие и четкие. Птица питается ракообразными, моллюсками и различными насекомыми. На берегу рек, озер и прудов она может поживиться личинками, ракушками и червями.

Накануне жители столицы зафиксировали в доме, расположенном рядом с Кутузовским проспектом, пустельгу. Птица занесена в Красную книгу Москвы.

Птицы Красная книга Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте