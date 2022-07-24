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Главархив опубликовал новый альбом с фотоснимками XX века

Егор Провоторов
Город
Главархив опубликовал новый альбом с фотоснимками XX века
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главархив столичного региона представил редкие снимки на стекле первой половины XX века, которые передают атмосферу летнего досуга горожан того времени. Альбом «Куда несешься, лето?» появился на портале виртуального музея «Москва — с заботой об истории».

Вошедшие в этот альбом снимки являются фотодокументами на стеклянной подложке. Такие кадры ценны, поскольку техника их исполнения уже не используется. Снимки также интересны с точки зрения запечатленных на них событий.

Работать с негативами на стекле было сложно из-за хрупкости и большого веса. Фотографы тех времен нередко разрезали большие фотопластинки, чтобы сделать формат изображения меньше, пишет портал mos.ru.

Фотоснимки на стеклянной подложке являются исключительной заботой столичных архивистов. Часть из них относится к категории особенно ценных, поскольку на них запечатлена важная историческая информация. Поэтому новый альбом Главархива будет интересен всем, кто хочет прикоснуться к ценным и уникальным материалам истории.

В начале июня на ежегодной выставке «АРХ Москва» в Гостином дворе состоялась церемония награждения победителей конкурса «Взгляд на город».

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