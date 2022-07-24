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Полсотни юных артистов из Костромы выступили в Музее Победы

Егор Провоторов
Город
Полсотни юных артистов из Костромы выступили в Музее Победы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В минувшую субботу, 23 июля, в Музее Победы прошел концерт образцового хореографического ансамбля «Русский сувенир» из Костромы. Порядка 50 юных артистов представили лучшие танцевальные номера.

Костромской коллектив является лауреатом и обладателем гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Гости культурного учреждения увидели выступления, в основу которых легли музыкальные произведения разных народов России, — русскую плясовую «Здорово, Кострома», композицию «Еврейские мотивы», татарский танец «Попрыгунья» и другие.

Программа состоялась в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». После выступления юные артисты побывали на экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Уникальное сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, подлинных раритетов, проекций и голограмм, элементов иммерсивного театра помогло юным гостям музея погрузиться в события прошлых лет.

Накануне стало известно, что выставка к 80-летию с начала битвы за Кавказ открылась в Музее Победы 22 июля.

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