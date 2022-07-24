Ливень стал причиной затопления дорог в центре Сочи

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Мощный ливень обрушился на российский курортный город Сочи, вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также придомовые территории у некоторых построек, в отдельных районах города отключилось электроснабжение, сообщают журналисты со ссылкой на администрацию города.

По информации РБК, уровень воды в реке Бзугу, которая расположена в Хостинском районе города, поднялся до неблагоприятных отметок. В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что водоем уже вышел из берегов. По ее данным, датчики опасных явлений сработали на реках Хосте, Мацесте, Кудепста и Бзугу.

Больше всего, по информации городской администрации, пострадали Хостинский и Центральный районы Сочи. Энергоснабжение нарушено в Центральном и Лазаревском районах. Кроме того под водой оказались микрорайон Мацеста и соседние села Солохаул и Монастырь.

Сильнее всего затопило дороги в районе улицы Донской. Движение было перекрыто также на участке федеральной трассы А-148 между седьмым и восьмым тоннелями.

В городе объявлено штормовое предупреждение, ливень возобновился в районе 18:00 по местному времени. Скорость ветра по прогнозам может достичь 20 метров в секунду. Также сообщается, что воды в реках Геленджика и Туапсинского района также может подняться до неблагоприятных отметок.

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