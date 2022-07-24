Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ливень стал причиной затопления дорог в центре Сочи

Егор Провоторов
Происшествия
Ливень стал причиной затопления дорог в центре Сочи
Фото: Pixabay

Мощный ливень обрушился на российский курортный город Сочи, вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также придомовые территории у некоторых построек, в отдельных районах города отключилось электроснабжение, сообщают журналисты со ссылкой на администрацию города.

По информации РБК, уровень воды в реке Бзугу, которая расположена в Хостинском районе города, поднялся до неблагоприятных отметок. В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что водоем уже вышел из берегов. По ее данным, датчики опасных явлений сработали на реках Хосте, Мацесте, Кудепста и Бзугу.

Больше всего, по информации городской администрации, пострадали Хостинский и Центральный районы Сочи. Энергоснабжение нарушено в Центральном и Лазаревском районах. Кроме того под водой оказались микрорайон Мацеста и соседние села Солохаул и Монастырь.

Сильнее всего затопило дороги в районе улицы Донской. Движение было перекрыто также на участке федеральной трассы А-148 между седьмым и восьмым тоннелями.

В городе объявлено штормовое предупреждение, ливень возобновился в районе 18:00 по местному времени. Скорость ветра по прогнозам может достичь 20 метров в секунду. Также сообщается, что воды в реках Геленджика и Туапсинского района также может подняться до неблагоприятных отметок.

Накануне стало известно, что бесплатную воду стали раздавать в метро Москвы из-за жары

Стихийные бедствия Сочи Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте