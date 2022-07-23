Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уничтоживший кафе в Туапсе смерч попал на видео

Антон Махов
Общество
Уничтоживший кафе в Туапсе смерч попал на видео
Фото: РЕН ТВ

В интернете появилось видео смерча, который налетел на Туапсинский район в Краснодарском крае. Он чуть не уничтожил местное кафе. Инцидент произошел в селе Небуг. Об этом стало известно в субботу, 23 июля.

На видео мощный порыв ветра выбивает жалюзи и сметает все убранство в заведении. Гости кафе в страхе пытаются покинуть помещение.

Смерч разносит помещение около десяти секунд, после чего стихает.

Недавно три человека пострадали при ударе молнии в подмосковном Воскресенске. Всех их после инцидента доставили в больницу. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом состоянии.

Упавшее из-за урагана в Москве дерево насмерть задавило человека. Трагедия произошла на Украинском бульваре, мужчина скончался на месте. В этот же день менее чем за два часа в столице выпало более четверти месячной нормы осадков.

Происшествия Природа смерч
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте