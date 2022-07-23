Уничтоживший кафе в Туапсе смерч попал на видео

Фото: РЕН ТВ

В интернете появилось видео смерча, который налетел на Туапсинский район в Краснодарском крае. Он чуть не уничтожил местное кафе. Инцидент произошел в селе Небуг. Об этом стало известно в субботу, 23 июля.

На видео мощный порыв ветра выбивает жалюзи и сметает все убранство в заведении. Гости кафе в страхе пытаются покинуть помещение.

Смерч разносит помещение около десяти секунд, после чего стихает.

Недавно три человека пострадали при ударе молнии в подмосковном Воскресенске. Всех их после инцидента доставили в больницу. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом состоянии.

Упавшее из-за урагана в Москве дерево насмерть задавило человека. Трагедия произошла на Украинском бульваре, мужчина скончался на месте. В этот же день менее чем за два часа в столице выпало более четверти месячной нормы осадков.