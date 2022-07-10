Дерево насмерть задавило человека на западе Москвы

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Россия, Москва, Украинский бульвар Карта всех событий

Дерево из-за сильного ветра насмерть задавило мужчину в ЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 10 июля.

Трагедия произошла на Украинском бульваре, мужчина скончался на месте. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как дерево из-за мощного порыва ветра падает на стоявшего в отдалении пешехода.

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Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при урагане были госпитализированы десять человек. Он подчеркнул, что городские службы прилагают все усилия для ликвидации последствий непогоды.

В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах города, а пешеходам — обходить рекламные щиты на улице и не оставлять детей без присмотра.