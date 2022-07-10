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Сергей Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий бушующего урагана. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная, — сказал глава города.

Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, уточнил он. За сегодняшний день уже десять человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Еще один человек погиб в результате последствий стихии. Собянин выразил в Telegram-канале соболезнования в связи с гибелью горожанина.

Дептранс Москвы призвал горожан отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильных ливней и шквального ветра. Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, а на дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.

За ближайшие часы в среднем в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00, ливни будут сопровождаться шквальным ветром до 17 метров в секунду.

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