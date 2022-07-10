Три человека попали в больницу после удара молнией в Подмосковье

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Три человека пострадали при ударе молнией в подмосковном Воскресенске. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что всех их после инцидента доставили в больницу. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом, передает ТАСС.

10 июля стало известно, что упавшее из-за урагана в Москве дерево насмерть задавило человека. Трагедия произошла на Украинском бульваре, мужчина скончался на месте.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при урагане были госпитализированы десять человек. Он подчеркнул, что городские службы прилагают все усилия для ликвидации последствий непогоды.

Менее чем за два часа в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. Городские службы принимают все необходимые меры для жизнеобеспечения города в штатном режиме.

При этом движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Уточняется, что больше всего осадков выпало в ЮЗАО, ЗАО и ЦАО.