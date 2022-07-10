Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за два часа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Менее чем за два часа в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Москвичи были проинформированы о неблагоприятных погодных явлениях. Городские службы принимают все необходимые меры для жизнеобеспечения города в штатном режиме, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

При этом движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Уточняется, что больше всего осадков выпало в ЮЗАО, ЗАО и ЦАО.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до утра понедельника, 11 июля, но они будут менее интенсивными. Однако в городе будет сохраняться сильный ветер, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Дептранс Москвы призвал горожан отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильных ливней и шквального ветра. Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, а на дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при урагане были госпитализированы десять человек. Он подчеркнул, что городские службы прилагают все усилия для ликвидации последствий непогоды.