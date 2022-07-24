Юрист Спиридонова рассказала о неожиданных штрафах для дачников

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Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова в воскресенье, 24 июля, рассказала о существовании нескольких ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить во время загородного отдыха.

По словам специалиста, большая часть подобных нарушений связана с пожарной безопасностью. Так, к примеру, при установке мангала необходимо учитывать расстояние до других построек, оно должно быть не менее пяти метров.

Спиридонова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что за нарушение данного правила по российским законам положен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, дачники могут быть оштрафованы за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, организацию свалки отходов на участке, а также несогласованное выкапывание котлована. Все это оценивается как ущерб верхнему плодородному слою земли.

Также ответственность предусмотрена и за мусор на участке. За это положен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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