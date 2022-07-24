Россиянам рассказали, чем грозит чтение личной переписки другого человека

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За нарушение тайны личной переписки — непоколебимой конституционной гарантии каждого гражданина — полагается штраф. Об этом в воскресенье, 24 июля, рассказала юрист Елена Кудерко.

По словам специалиста, получение доступа к чужой конфиденциальной информации — преступление, предусмотренное статьей 138 Уголовного кодекса — «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

— При получении доступа к сообщениям — преступление будет считаться совершенным, — пояснила российский юрист в интервью агентству «Прайм».

За данное нарушение преступнику могут назначить штраф в размере до 80 тысяч рублей или общественные работы, добавила она журналистам.

Кудерко также отметила, что закон о тайне переписки также распространяется и на родственников пострадавших. Исключение составляет лишь доступ родителей к переписке своих детей.

Накануне интернет-мошенник получил доступ к переписке замглавы Министерства энергетики РФ Павла Сниккарса.