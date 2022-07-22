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Интернет-мошенник получил доступ к переписке замглавы Минэнерго

Араз Салехов
Происшествия
Интернет-мошенник получил доступ к переписке замглавы Минэнерго
Фото: depositphotos

Интернет-мошенник взломал телефон заместителя министра энергетики Павла Сниккарса и получил доступ к его перепискам в одном из мессенджеров. Об этом стало известно в пятницу, 22 июля.

По данным СМИ, в апреле прошлого года аферист подделал паспорт замглавы Минэнерго и изготовил сим-карту с его мобильным номером в одном из салонов сотовой связи Москвы. Это позволило злоумышленнику получить доступ к сообщениям, которые Сниккарс отправлял и получал в мессенджере.

По предварительной информации, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки», сообщает «РЕН ТВ».

В среду, 20 июля, был пойман преступник, совершавший покупки в интернет-магазине через сворованный аккаунт. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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