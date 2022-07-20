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Мошенник воспользовался сворованными данными для совершения покупки в интернет-магазине

Араз Салехов
Происшествия
Мошенник воспользовался сворованными данными для совершения покупки в интернет-магазине
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Ступино Карта всех событий

В городском округе Ступино полицейские задержали мошенника, воспользовавшегося сворованными данными для совершения покупки в интернет-магазине. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник в Сети незаконным образом приобрел логин и пароль от учетной записи жительницы Ленинградской области, которая в свою очередь была зарегистрирована под этой учетной записью на одном из сайтов интернет-магазина. Мошенник с помощью ее аккаунта осуществил заказ мобильного телефона и аксессуаров. После получения заказанных товаров в двух разных пунктах выдачи с привязанной банковской карты женщины были списаны денежные средства.

Полицейские, изучив камеры видеонаблюдения, установили личность преступника. После задержания произошел допрос, в ходе которого аферист признался, что похищенный товар сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В последнее время в России участились случаи использования фишинговых сайтов для интернет-мошенничества. Они нужны для того, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. О том, как не попасть в ловушку, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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