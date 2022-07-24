Журналист Сорокин призвал запретить Серебрякову въезд в Россию на 50 лет

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Алексей Серебряков пользуется слабостью своих сограждан, которые прощают ему «гнусное поведение» Такое мнение в беседе с журналистами в субботу, 23 июля, выразил их коллега Денис Сорокин.

Он счел недоумением радушные приемы, которые артисту оказывают в России. Журналист считает, что россияне должны перестать жалеть Серебрякова и вспомнить все те оскорбления, которые актер высказывал в их адрес. За такие слова, как считает Сорокин, знаменитости вообще необходимо запретить въезд на территорию России, пишет портал BLITZ+.

— Я считаю, что его нужно прогнать обратно в Канаду. Мы слишком добрые! Стали забывать их проступки, прощаем их. А не надо — ни прощать, ни забывать. Ему, как Лободе, надо на 50 лет запретить въезд в Россию. А то, говорят, он в театре играет, — отметил специалист.

В апреле прошлого года Алексей Серебряков отреагировал на вопрос журналиста о возвращении в Канаду, назвав его «дурацким». Известно, что известный актер вернулся в Россию в начале 2021 года после долгого проживания в Северной Америке.